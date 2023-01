Hoy estaría cumpliendo 85 años JamesBrown, fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense, considerado el padrino del soul y uno de los artistas más grandes de todos los tiempos en la historia de la música. Gracias a su potente y evocadora voz, Brown influenció a varios músicos en los años setenta.

El padrino del soul era un inquieto explorador de sonidos y siempre buscaba el momento adecuado para grabar por lo que muchos de sus más grandes clásicos se gestaron en la carretera entre concierto y concierto.

Durante sus seis décadas de carrera publicó 59 discos de estudio, catorce álbumes en vivo y participó en 40 recopilaciones.

Hoy, día de su natalicio, lo recordamos con las grandes canciones que convirtieron a James Brown en el padrino del soul.

'I Feel Good'

'Get On Up'

'Living America'

'It's A Man's Man's Man's World'

'The Payback'

'My thang'

'Try me'

'Papa's Got A Brand New Bag'

