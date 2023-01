Canal de Estados Unidos es acusado de explotar imagen de Michael Jackson

Los administradores del patrimonio de Michael Jackson criticaron un programa que la cadena ABC estrenará esta semana, que consideraron un esfuerzo "grosero y no autorizado" para explotar la imagen del fallecido cantante.

ABC dijo que "Los últimos días de Michael Jackson" mostrará una entrevista nunca antes vista de un operador turístico que estaba fuera de la mansión del "rey del pop" el día que murió en 2009.

Publicidad

El patrimonio de Jackson emitió un comunicado asegurando que el especial, previsto para este jueves, "no tiene el apoyo o la aprobación" de esta entidad.

La cadena ABC, propiedad de Disney, fue acusada además del uso sin autorización en sus promociones una foto y una silueta del intérprete con derechos de autor, que luego fueron removidos del programa.

"Fuimos informados que ABC tiene la intención de usar música y otra propiedad intelectual que pertenece al patrimonio como fotos, logotipos, arte y más en el programa, sin haber solicitado los derechos de dicho material". "Imaginen que esto fuera hecho con cualquier cosa de la propiedad intelectual del canal. Creemos que este especial es otro intento grosero y no autorizado de explotar la vida, la música y la imagen de Michael Jackson sin respetar su legado, sus derechos de propiedad intelectual o de sus hijos", añadió el texto.

Jackson, ganador de 13 premios Grammy, vendió unos 350 millones de discos, incluyendo "Thriller", el álbum más vendido de todos los tiempos.

Publicidad

Tenía 50 años cuando murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, donde se preparaba para una serie de conciertos en Londres llamados "This Is It" ("Esto es todo").

La causa de su muerte fue una sobredosis de Propofol, un potente anestésico que utilizaba como somnífero.

Publicidad

Su médico personal, Conrad Murray, fue condenado en 2011 por administrarle una dosis fatal del medicamento.

Por: AFP.

Publicidad

Mira también:

Científicos explican cómo Michael Jackson logró desafiar la gravedad.

Janet Jackson reivindica su fe y su feminismo al recibir premio en los Billboard Music Awards .

Una guitarra eléctrica de Bob Dylan fue subastada por 495.000 dólares .

Publicidad

Publicidad

.