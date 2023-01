Bill Murray hace de las suyas en Cannes

Con camisa naranja y despeinado, el actor estadounidense Bill Murray, que interpreta a un policía fatalista en la película "Los muertos no mueren", de Jim Jarmusch, deleitó este miércoles a los fotógrafos del Festival de Cannes con sus poses divertidas.

Apoyado como si fuera un modelo, con gesto sexy, el actor, de 68 años, hizo una serie de poses delante de los fotógrafos, que acabaron aplaudiendo al cómico.

En la rueda de prensa de la cinta, junto a sus compañeros de reparto como Tilda Swinton, Chloë Sevigny y Selena Gomez, Murray también hizo algunos de los comentarios más graciosos.

Preguntado sobre qué películas de terror le daban miedo, el actor respondió: "Cannes me da miedo". Y cuando su interlocutor le aseguró que en La Croisette no había zombis, a diferencia de en su película, Murray replicó: "Eso lo dice usted".

El cómico también ironizó sobre lo peligroso que es ser actor, arriesgando su vida cada día, y puso como ejemplo acceder "a este edificio (del Palacio de Festivales) hoy", en alusión a las fuertes medidas de seguridad.

Murray se puso luego más poético al relacionar la profesión de actor con el cambio climático. "Cuando no estoy trabajando, soy perezoso (...) Soy mejor persona cuando trabajo en una película", dijo. "Este es mi pequeño bloque de hielo donde yo me encuentro y espero que no se derrita".

AFP

