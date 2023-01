Artistas de lujo estarán en el Metro Concierto del Festival de la Leyenda Vallenata

Valledupar, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, presenta "La Gran Batalla de Gladiadores" con la participación por primera vez de Farruko y junto a él grandes artistas colombianos de la talla de Mr. Black y Pipe Bueno.

El Metro Concierto del Festival Vallenato 2019 presentará el sábado 27 de abril en el Ateneo El Rasario un espectáculo imperdible que cuenta con una exclusiva nómina de los más afamados artistas del momento que pondrán a disfrutar a todos los asistentes.

Publicidad

Todo está listo para que no haya interrupciones a tan increíble concierto, pues los empresarios han dispuesto de una producción impecable con última tecnología, pantallas leds, sonido lyne array, entre otros elementos que harán de este evento un concierto para ver y repetir.

"La Gran Batalla de Gladiadores" enfrentará los duelos vallenatos: Iván Villazón Vs Beto Zabaleta, Jorge Oñate Vs. Farid Ortíz, Omar Geles Vs. Diego Daza, Churo Díaz Vs Elder Dayan, Fello Zabaleta Vs Diomedes de Jesús y Karen Lizarazo Vs Ana del Castillo.

Los más grandes exponentes del género urbano, la champeta, la música popular y, por supuesto el Vallenato, pondrán a gozar a todo su público con un repertorio musical lleno de éxitos.

Publicidad

Mira también:

Publicidad