Falleció el percusionista Willie Salcedo por coronavirus

Hernando Salcedo Benavides, más conocido como Willie Salcedo, fue un reconocido percusionista colombiano que compuso temas como 'Corozal', 'Sincelejo' y 'La estereofónica', además, durante sus 66 años de vida, hizo parte de grupos y orquestas como la de Ramón Ropain, la Orquesta Candilejas, La Tropibomba, La Onda Tres en sus inicios, Los 8 de Colombia, Joe Madrid, Alfredito Linares y La Colombia All Star.

Este jueves 12 de noviembre la industria de la música en Colombia ha estado de luto, pues a las 3:30 a.m. falleció Willie en la clínica Cafam de la calle 93 en Bogotá.

El deceso del artista se dio por complicaciones pulmonares ocasionadas por del coronavirus.

A través de Facebook, Diana Gómez, esposa y madre de sus cuatro hijos, se pronunció con un emotivo mensaje dedicado a Willie Salcedo, pues aseguró sentirse agradecida por el tiempo que pasó junto al artista:

"Hoy le puedo dar infinitas gracias a Dios por el tiempo que me permitió compartir contigo, por cada momento que pasamos juntos. No hay palabras para describir la falta que me harás pero a pesar de que sea duro, es mayor la certeza de que nos volveremos a ver, porque fue Dios quien nos lo prometió y el nunca miente. Confío en que ahora estas mejor que nunca, que solo te nos adelantaste", expresó junto a una foto.