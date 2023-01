Consejos para hacer exitoso el trabajo remoto durante el confinamiento

Tania Zapata, cofundadora de Torre Technologies Co y CEO de AKILY, hace parte del reconocido grupo de emprendedores que participará en el Inspire Day de Endeavor Colombia, que se llevará a cabo el próximo 29 de julio.

Desde el año 2003, Zapata y su esposo Álex Torrenegra decidieron crear su propia empresa, la cual ha permitido que grandes compañías como Disney, Pandora, Pixar, Spotify, History Channel, Warner Brothers y muchos otros encuentren locutores sin el uso de agentes.

Desde sus inicios tuvieron que recurrir al trabajo remoto y por eso para ella esta modalidad no es algo nuevo, sin embargo, sabe que no es tan fácil acomodarse a este estilo de trabajo, pues cree que: “las personas que están desde la compañía estaban acostumbradas a que cualquier persona las interrumpía y que más horas en el escritorio significaba productividad, pero no es así”.

Teniendo en cuenta su larga experiencia como líder de ya varias marcas, Tania Zapata compartió algunos consejos que considera son claves para que el teletrabajo sea exitoso:

1. Perfiles: el perfil de las empresas hoy en día debe ser muy particular, pues no se sabe cuando una emergencia como la que se está viviendo por el COVID- 19 obligue ha modificar el modo de trabajo, por eso “se requiere de mucha autosuficiencia, dependencia y tener la capacidad de saber que tienes metas y que las tienes que alcanzar para hacerlas exitosas”.

2. Crear un buen ambiente como líder: Zapata considera que “es responsabilidad de los líderes” crear un ambiente y unos protocolos para que la persona sea exitosa, un espacio donde tengas formas de medir la productividad de la persona y que sea realmente con cosas validas que tú puedas chequear, también proveyéndoles cierta compañía y confianza, así sea remoto, para que la persona sienta que no está sola.

3. Sistemas de comunicación: es importante no perder el trato personal por más digital que se trabaje. Saludar, despedirse, agradecer y ser cordiales son cosas que no se pueden olvidar. Zapata pone de ejemplo a las diferentes personas del equipo que se encuentran en Dubái, Egipto y Sudáfrica, pues afirma que todo el mundo sabe que tiene que saludar cuando inicia a trabajar y las personas avisan cuando van a almorzar.

4. Espacios de dispersión online: este punto cierra el conjunto de cosas fundamentales que Zapata considera han logrado el éxito del trabajo remoto, para ella es clave crear formas en que las personas tengan espacios de dispersión, pausas activas y tiempo que los saquen de la monotonía, actividades como clases de yoga online, juegos o zumba.

Estos consejos siempre haciendo énfasis en la labor que debe cumplir un verdadero líder, el cual haga sentir importante a cada parte de su equipo y lo motive para ser cada día mejor.