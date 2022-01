Vive la recta final de las eliminatorias Sudamericanas en Caracol Play

Ya no hay lugar para equivocaciones en las eliminatorias Sudamericanas y todas selecciones quieren obtener un cupo al Mundial de Qatar 2022, por lo que durante esta doble fecha el espectáculo está garantizado. Solo sirve ganar si quieren mantener vivo el sueño mundialista.

Los fanáticos que se encuentren ubicados en Colombia podrán disfrutar de todos los partidos de la doble fecha de las Eliminatorias de enero y febrero haciendo clic aquí.

Partidos exclusivos en Caracol Play:

FECHA 15

Jueves 27 de enero

Ecuador vs. Brasil - 4:00 P.M.

Paraguay vs. Uruguay- 6:00 P.M.

Chile vs. Argentina - 7:15 P.M.

Viernes 28 de enero

Venezuela vs. Bolivia - 5:00 P.M.

FECHA 16

Martes 1 de febrero

Bolivia vs. Chile – 3:00 P.M.

Uruguay vs. Venezuela – 6:00 P.M.

Brasil vs. Paraguay – 7:30 P.M.

Perú vs. Ecuador – 9:00 P.M.

Los partidos de la Selección Colombia se podrán disfrutar de forma gratuita en la página del Gol Caracol.

Para ingresar a Caracol Play solo debes contar con un computador, un teléfono inteligente o tablet conectados a internet y vivir la pasión del fútbol.

Para disfrutar de todos los encuentros de estas fechas de las Eliminatorias en Caracol Play debes adquirir una suscripción premium en la plataforma.