Mirarse al espejo y no cantar antes del show: tips de María Liz para brillar en La Voz Kids

Con un carisma impresionante, talento difícil de encontrar y una facilidad para enseñar música a los niños de su ciudad a través de su fundación, María Liz llegó a robarse las miradas de todos los televidentes en el 2021, demostrando que Colombia tiene en cada rincón un niño esperando la oportunidad para demostrar su potencial artístico.

Luego de haber resultado ganadora en La Voz Kids , 'La Princesa del Sentimiento' fue una de las invitadas especiales a la nueva temporada la producción, donde dio algunas recomendaciones a quienes desean participar para que se muestren mucho más seguros en el escenario y logren avanzar en el reality. Entre dichos tips se encuentran trabar en la expresión corporal y cuidar la voz antes de cualquier presentación.

"En lo personal, a mí no me gustaba andar cantando porque entonces cuando ibas a cantar en el diamante, voz cero. Entonces sí como escuchar las canciones, cantar mentalmente, mirarte al espejo, como te mueves, qué haces, pero no andar cantando porque después tuqui", comentó en medio de la entrevista.

Asimismo, habló del fenómeno que se presentó en redes sociales cuando era concursante, pues muchos internautas aseguraron que tenía un gran parecido con Jessie, la vaquera de la popular película 'Toy Story', pues sus trenzas, sombrero, personalidad y hasta los atuendos que lucía en cada oportunidad la hicieron destacar entre otros niños.

"Nosotros no lo hicimos a propósito, sino que a mí por el calor de mi tierra a mi no me gusta mucho llevar el pelo suelto, entonces siempre era como las trenzas y las botas y el sombrero, no sé, se fue como armando eso, que siempre como los vestuarios tenían eso y nosotros ni cuenta y después 'ah, oye, es cierto'", finalizó.

