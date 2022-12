"Tu barriga es una ventana a tu salud interna"; consejos para aplanar el abdomen

La gente piensa que tener barriga se trata de un problema estético. Sin embargo, NO tener un abdomen plano, indica problemas de salud.

Según Ximena Gonzalez, invitada especial esta semana en Día a día, es importante identificar qué tipo de barriga tienen las personas y qué pueden hacer al respecto. "Tenemos que crear un cambio en el paradigma" asegura.

De esta manera, Ximena Gonzalez explica que hay existen "Las cuatro barriguitas".

1. La barriguita 'Porno'... por no ir al baño. Esta es la barriguita protuberante templada. Puede sugerir, que hay problemas de inflamación gastrointestinal, debido a intolerancias alimenticias, infecciones de hongos, parásitos u otros huéspedes indeseados, consumo de alcohol, ciertos medicamentos.También puede presentarse, por estreñimiento (no ir al baño, regularmente), etc.

2. La barriguita del'Flotador'. Esta es la barriguita aguada, aquella, que parece un flotador de grasa, al rededor del abdomen. Se da, debido al desequilibrio hormonal que se presenta cuando hay problemas de regulación de azúcar en la sangre, esto es común, en aquellos, que consumen demasiados carbohidratos o en quienes se saltan comidas. También, puede manifestarse, en aquellos, que viven bajo stress constante o en quienes tienden a dormirse tarde.

3. La barriguita 'Visceroptósis'. Esta es más común, en las mujeres, la reconocerás, en aquellas, que tienen el abdomen plano, desde la parte superior del abdomen, hasta el ombligo, pero tienen barriguita, protuberante, del ombligo hacia abajo.

Como Explica Ximena, "cuando hay demasiada materia fecal, atrapada en el colon transversal, el peso de este, empuja los órganos hacia abajo y hace que los músculos abdominales, se relajen, para darle paso a los órganos desplazados", de aquí, la barriguita.

Estas mujeres, por lo general, presentan problemas menstruales, debido a que sus órganos reproductivos están comprimidos. También pueden presentar incontinencia urinaria, cuando se ríen, tosen etc, pues la vejiga, puede estar comprimida. En algunos casos, esta barriguita, viene acompañada, de glúteos, "chupados", debido a que el piso pélvico, se vuelve dis-funcional.

4. La barriguita 'Post-parto' es cuando el tejido no vuelve a su posición original y el abdomen, queda flácido, después del embarazo. Esto puede suceder, si la madre tiene dos embarazos o más, muy seguidos o si la mujer no amamanta, a su bebé, por el tiempo necesario.

Corregir el problema de raíz

Ximena, dice que "aunque pueden utilizarse ejercicios específicos, para corregir estos problemas, el ejercicio, no es la única respuesta, como muchos piensan".

Agrega, que "en varios de estos casos, el problema comienza por la boca, es decir, por lo que la gente come. Adicionalmente, por su inhabilidad de digerir, asimilar y eliminar, los alimentos que consumen".

Explica, que "Nosotros al igual que la tierra tenemos un sistema digestivo que depende de bacterias, levaduras, etc., si las personas no tienen la flora intestinal en su estado intacto no pueden digerir la comida y esto puede contribuir a los problemas, asociados, con la barriguita". Por esto, sugiere, corregir el problema, de raíz.

Lo primero, que recomienda, es limpiar la dieta. Te enseña a hacer esto, en el libro "¿Confundido, No sabes qué comer?" que puedes encontrar en www.alivebyximena.com.

"Una vez, estés comiendo comidas naturales, necesitas identificar, qué comidas te caen bien y cuáles mal y eliminar, de tu dieta, aquellas que te inflaman. En este proceso, es importante, escuchar a tu cuerpo", señala.

Ximena, cree que la dieta no debe construirse en torno a ideas, sino basada, en lo que realmente hace sentir bien a la persona. Para identificarlo, lleva a sus clientes, de la mano, por un proceso de auto-exploración que les permite, saber qué alimentos favorecen su salud y su figura y cuáles las comprometen. La idea, es que una vez aprendan a conocer sus cuerpo, sean independientes y no dependan de nadie, para sentirse bien.

¿Es bueno meter barriga?

“Ese es un problema severo”, según Ximena, no se debe hacer. Meter barriga a lo largo del día es disfuncional, "chupar" la barriga constantemente interfiere en el funcionamiento apropiado de los músculos respiratorios. También es importante no usar ropa apretada en esta parte del cuerpo que interfiera, con el movimiento, natural, del diafragma ni de los músculos abdominales.

Tips para aplanar la barriga

1- Evitar todo tipo de comida procesada como los que vienen en cajas o latas, etc.

2- Evitar los granos, los cereales y los productos hechos a base de ellos (panes, pastas, cereales, etc.) La mayoría de los granos, contienen gluten, una proteína, que genera (en algunas personas) reacciones adversas, comprometiendo su salud, de muchas maneras.

3- Repoblar la flora intestinal, con pro-bioticos. Evitar los yogures procesados, llenos de azúcar, que venden como "bebidas probioticas".

4- Ir al baño todos los días en cantidades adecuadas (eliminar 30 cms de material fecal al día). Evitar tomar laxantes, ya que pueden crear otros problemas.

5- Dormir entre las 10:30 p.m. y las 6:00 a.m. para equilibrar el sistema hormonal.

6- Identificar, que cantidad de comida animal (grasa & proteína), relativa a comida del mundo vegetal (carbohidratos) necesitas, para equilibrar tus niveles de azúcar en la sangre.

7- Reducir los niveles de estrés.

8- Mantenerse activo.

9-Tomar caldo de huesos, 3 veces al día, al principio de las comidas. Estos caldos, se hacen a base de huesos, de pollo, res, cerdo o de cabeza de pescado. Son importantes, pues, nos proporcionan colágeno minerales y además de otros nutrientes, necesarios, para reparar el tejido, de la pared intestinal.

Ximena Gonzalez trabajó en la rama de los ejercicios con Fanny Lu, ayudó a la esposa de Kike Santander a recuperar su figura después del embarazo, a la familia Montaner le enseñó los conceptos para aprender a comer orgánico y tiene una serie de testimonios y experiencias en su página web para que las personas del común aprendan y conozcan las recomendaciones para cuidar su cuerpo.

Por: Catalina Castillo/Caracoltv.com con asesoriamiento de Ximena Gonzalez.