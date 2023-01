Jonathan Lozano asegura que solo respira por la actuación. Por eso, cuando terminó sus estudios de bachillerato en Cúcuta, Santander, se quedó dos años ayudando a su papá a trabajar en una finca, mientras conseguían el dinero para costear sus estudios en Bogotá.

Se graduó como actor profesional en la academia Charlote y ha tenido participaciones en televisión nacional.

'Tatán', como lo llaman sus amigos, empezó desde muy pequeño practicando equitación, pues su papá tenía fincas con caballos. Se destacó también en el baloncesto y desde hace dos años se entrena dos horas diarias en un gimnasio. Se cuida comiendo mucha proteína animal, no fuma, no bebe y no tiene otros vicios.