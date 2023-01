María José llama al doctor Bocanegra a pedirle un gran favor, que le ayude a conseguir una casa según sus especificaciones en Barranquilla para poder irse a vivir y administrar la nueva clínica. Como él está tan ocupado le pide a su asistente, Eli, que busque la vivienda.

Aunque a la costeña no le gusta mucho la idea no quiere quedar mal con su jefe y accede a su petición. Eli debe llamar a Majo y ella finge que no sabe quién es.