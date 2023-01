¡Ojo! Si busca a esta actriz en Google podría contagiarse de un virus informático

Ruby Rose, actriz de la serie ‘Orange Is the New Black’, fue catalogada como la mujer más peligrosa de Internet por estos días.

De acuerdo con el portal Reuters, cuando un usuario busca el nombre de la australiana en Google este conduce a numerosos sitios web maliciosos que contienen virus.

La artista lidera la lista de famosos que conducen a páginas sospechosas cuando se busca información sobre ellos. En la lista hacen parte personalidades como Kristin Cavallari, Marion Cotillard, Lynda Carter y Rose Byrne.

Gary Davis, portavoz de McAfee, aconsejó a los cibernautas asegurarse “de que está navegando por Internet de manera segura".

Así mismo recomendó mantener actualizados sus dispositivos móviles, como sus herramientas de protección y seguridad.

En el año 2017, la cantante Avril Lavigne fue quien obtuvo el lugar que actualmente ocupa Ruby, pero, por suerte hoy en día se ubica en el puesto 30 de la lista que realiza McAfee.

