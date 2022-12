Mary Méndez, la nueva cara de "También caerás"

Este fin de semana llega la nueva presentadora a ponerle alegría y picante al programa más divertido de la televisión colombiana.

Mary Méndez será quien llegue a acompañar en el set de "También caerás" a César Escola. La bella samaria inicia un nuevo capítulo en la historia del programa que espera llenar de carcajadas al público. La presentadora asegura: "mi intención es regalarle a la audiencia un poquito de mi energía a través de la pantalla, quiero compartirles mi frescura y diversión, arriesgarme a hacer cosas sin importar el ridículo, porque a lo que más le tengo miedo es al aburrimiento".

Trabajar con César Escola no es una novedad para Mary, quien en ocasiones anteriores compartió set con él, "volver a colaborar no solo con un compañero, sino con uno de mis más queridos amigos ha sido lo más grato de esta labor, igualmente hacer parte de la familia Caracol Tv y reencontrarme con Juan Esteban Sampedro, quien me descubrió en el medio, me parece espectacular", expresó.

Para "La pantera de Santa Marta" es una alegría integrarse a este equipo que conoce de toda la vida. "Tenía mucho tiempo echándole el ojo al programa, además de disfrutarlo como televidente, siempre quise trabajar con ellos, y aunque cuando comenzó "También caerás" me llamaron para que hiciera el casting, no pude hacerlo pero siempre lo tuve en mi memoria. Ahora que se me presentó nuevamente la oportunidad, no la voy a dejar escapar", agregó.

Prensa Canal Caracol