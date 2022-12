Historias impresionantes. Vea los avances del 16 al 19 de agosto.

Martes 16 de agosto de 2011

Doble vida

Ana es una prestigiosa abogada penalista de 42 años, casada con Jaime Hernández y madre de Luis. Ella está preocupada porque cree que su hijo es gay y cuando conoce a su amigo Christian, imagina que son pareja. La mujer sale de vacaciones y al volver descubre que es Jaime quien tiene una relación homosexual con Christian y decide echarlo de la casa. Ana deberá decidir si acepta sus disculpas y regresa con él, o termina con un matrimonio de tantos años.

Jueves 18 de agosto de 2011

El pasado no perdona

Pamela Fernández, una estudiante universitaria de 24 años, descubre que el jefe de su novio, el político Roberto Vargas, es el mismo hombre que la enamoró, la violó y luego la obligó a prostituirse con sus amigos, cuando apenas tenía 16 años. Pamela no sabe si demandarlo o no por los prejuicios que le causó, porque podría atentar contra ella y su novio.

Viernes 19 de agosto de 2011

En carne propia

Luz Estela Echavarría tiene 42 años, es una ginecóloga exitosa que trabaja en un hospital administrado por religiosos que se oponen a la despenalización del aborto. Un día Luz Estela sufre una violación y queda embarazada. Entonces se enfrenta a terminar con la vida de su hijo rompiendo con todas sus creencias, o tener al bebé y vivir con el temor de ser una mala madre debido al odio que le tiene a su violador.

