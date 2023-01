Fotos: Vietnam, un país lleno de Historia

Recuerden que cada día los aventureros tienen una carrera con sus respectivas misiones hasta llegar a la meta, eso es lo que hacen cada uno de los cinco días que tiene la etapa.

Estamos en la primera de las 9 etapas que tiene esta Ruta del Dragón.

Hoy, en su tercer día, compitieron por la segunda inmunidad. La pimera inmunidad se la ganaron Uva y wilber (LA PAREJA) y hoy se la ganaron Juan Esteban y Juliana (LOS EXNOVIOS).

Ahora estas dos parejas, que están disfrutando las delicias de ser inmune, tuvieron el privilegio de competir por el segundo Dragón Dorado de la Ruta.

Después de la grabación me fui a recorrer el templo donde estábamos.

Fue hermoso, pero no podíamos tomar fotos adentro por respeto, pues es un espacio muy místico.

Pero les quiero decir que fue uno de los momentos más impactantes para mí en toda la carrera. A la entrada me topé con una tortuga inmensa que me esperaba con una gran sonrisa contagiosa wowwwwww no se imaginan lo que sentí, este fue mi primer contacto con el budismo en el continente asiático!!!

y les seguiré contando!!!

Tam biét!!! (chao)