Día 4: Para una larga espera, estas ricas galletas que probó Iván Lalinde en Yen Bai

La llegada a Yen Bai, una de las ciudades más importantes de Vietnam ubicada al norte de este país, ha sido toda una odisea por el afán, por que las distancias han sido muy largas y al parecer estamos colgados en tiempos de grabación, entonces tenemos que apurarle!

Nuevamente el calor es nuestro más duro rival, yo ya me voy dando por vencido con el tema; me aplasta, me aniquila, me vuelve un añico, la ropa vive emparamada y ya creo que poco me importa, espero que los televidentes entiendan ese tema de la sudada a chorros. Les juro que no sé de dónde saco fuerzas para las largas jornadas de grabación que tenemos diariamente. Pero bueno, no hay nada qué hacer, respirar profundo y hágale mijo!!!

Publicidad

Ya aprendimos la lección de que los aventureros nos pueden coger ventaja en cualquier momento, entonces nos pusimos las pilas a llegar rápido a la meta para la tercera y última inmunidad de la primera etapa.

Yen Bai es una ciudad que parece ser muy importante en la vida política de los vietnamitas, pues nos hemos percatado de que hay un gran Congreso Comunista Vietnamita hoy por la cantidad de banderas rojas que hay en todas las calles, lo que nos ayuda bastante para darle un toque especialísimo a los planos de cámara.

Grabamos toda la tarde y ya nos dieron la alerta de que estaban a punto de llegar las primeras parejas a la meta. nos fuimos volados y a esperar... tic tac tic tac tic tac tic tac... tic tac tic tac... afortunadamente era un parque hermoso, pero la espera fue eterna y me dediqué a mecatear vietnamita, unas galleticas que nos han dado en el catering que me tienen enviciado!!! aquí casi todo es dulce o picante, de sal pocón pocón... entonces me pegué a esas galleticas de las que les hablo en el video!! vénalo. hmmm son una delicia!

ya les sigo contando.