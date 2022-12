Conoce el significado de los sueños más recurrentes

Esta especialista en terapias alternativas desde que era una niña se inclinó a la medicina y todo lo relacionado con el ser humano. Ella aprovechó su paso por Día a día para contarle al público a través de Caracoltv.com, el significado los sueños más comunes de las personas.

Agua: Cuando el agua es calmada y cristalina significa que no hay problemas, que la vida está tranquila y no hay por qué preocuparse.

Cuando es turbulenta o sucia significa que vamos a tener problemas a nivel de salud, relaciones y a nivel de nuestra psiquis interna.

Soñar con embarazo: Significa deseo de cosas nuevas a nivel familiar o a nivel de amigos.

Soñar con dientes: Se refiere a un tema de autoestima. Significa que nos estamos avergonzando de algo de nosotros mismos o que no estamos a gusto; que no nos gusta algo de nuestra personalidad.

Pero cuando soñamos con una sonrisa perfecta, nos está mostrando un lado más erótico y un lado más sexual, significa que la persona quiere tener relaciones sexuales.

Soñar con matrimonios: No precisamente significa la muerte, cuando una persona se está casando es que quiere cambiar cosas a nivel emocional, pero cuando se sueña que es uno mismo el que se está casando significa deseos interiores que no se han realizado. No significa que va a haber una boda.

Soñar con catástrofes: Significa inseguridad de nuestra alma, algo en la situación económica y de salud que no nos está generando seguridad, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro.

No quiere decir que el desenlace de lo que estamos viviendo sea catastrófico. Al contrario, es una alerta para cambiar la realidad en el presente.

Soñar con la muerte: Nunca nos está mostrando que va a ver una muerte física, de amigos o familia.

Si nosotros nos vemos dentro de un ataúd es que queremos cambiar algo tan radical que lo asociamos a la muerte porque es el concepto de acabar y finalizar.

Cuando vemos a un familiar o una persona muerta, significa cambios o proyectos nuevos.

Cuando es la mamá la que está muerta, es que debemos acercarnos a ella para mejorar la relación.

