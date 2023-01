Capítulo 72: Por proteger a Miguel, Felicito queda entre la vida y la muerte

Miguel ya no tiene más remedio que contarle a Felicito cuáles fueron las razones de su venganza y cómo hizo para cometer, paso a paso, sus crímenes sin que nadie llegara a sospechar que era él quien organizaba todo.

Sin embargo, duran mucho tiempo sin darle aviso a nadie así que Mabel llama a las autoridades para que emprendan su búsqueda. Al llegar al lugar Miguel sale corriendo y detrás de él Felicito para que no escape.

La policía le advierte que se detenga o si no disparan, pero Miguel no hace caso y sigue corriendo, así que las autoridades disparan y Felicito se atraviesa para que no le pase nada a su hijo.