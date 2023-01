Bony ha estado enamorado de Eli desde siempre pero ella quedó completamente fechada de Alejo desde que estuvieron juntos en medio del Carnaval de Barranquilla. La costeña no ha podido ver a nada más con ojos de amor.

Esta nueva relación no la aguanta ni Bonifacio ni María José, por lo que deciden aliarse para que la nueva pareja no pueda estar junta. La rubia trata de convencer al costeño de no irse de la casa de Eli para que los tenga vigilados.