Maria José regresa a Bogotá segura de que lo que ha logrado es separar a Alejo de Eli, pero no puede quedarse muy tranquila y cree que lo mejor es irse a vivir a Barranquilla para vivir con su ‘ratoncito’ para siempre.

Sin embargo, sus planes no serán tan fáciles de lograr porque su papá no dejará que se salga con la suya. Aunque Majo ha encontrado una excusa ideal para poder establecerse en Barranquilla y no perder el amor de Alejo.