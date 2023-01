Bony Martínez es el hijo mayor de Teo, habla, actúa y se viste como todo un gánster, sin embargo, por dentro, no es nada más que un costeño ‘bacaniado’. Cada vez que ponen su valentía y bravura en duda, se descontrola y cuando Eli lo manda al carajo, que es todo el tiempo, se empeña en no dejarse, ella así no quiera, es y será su mujer.

Bony ‘trabaja’ con su papá en el negocio del contrabando y siempre ha querido ir un poco más allá, pero ‘Peluca Vieja’ no lo ha dejado porque tiene como límite moral, sacar provecho de su negocio mientras eso no amenace ni la integridad, ni mucho menos, la vida de nadie.

La aparición de Alejo, su medio hermano, no solo le robará el amor de Eli, sino el de su padre, ya que él le demostrará que con solo poner un pie en la casa, se convirtió en el hijo que Teo siempre había querido tener al lado.