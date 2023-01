‘Pájaros de Verano’ inicia su camino a los Óscar en el Festival de Cine de Telluride

El Festival de Cine de Telluride, que se celebra en lo alto de las montañas de Colorado, celebra su versión número 45. Este evento irá del 31 de agosto al 3 de septiembre.

La importancia de este festival consiste en que de ahí parten los rumores iniciales sobre los posibles nominados a los premios Óscar. Si bien no es tan notable y mediático como los festivales de otoño de Nueva York, Toronto y Venecia, en sus versiones pasadas han asistido múltiples nominados a los premios Óscar entre los que se cuentan: "12 Years a Slave", "Birdman", "Moonlight" y "The Shape of Water".

Algunas de las películas que se presentarán en este año allí son: ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, ‘First Man’ de Damien Chazelle, ‘Boy Erased’ de Joel Edgerton y desde luego ‘Pájaros de Verano’ de Cristina Gallego y Ciro Guerra, una película que contó con el apoyo de Caracol Televisión.

“Lo más importante es mantener la cabeza baja y dedicarnos a la intimidad y la mística”, indicó Julie Huntsinger, directora ejecutiva del festival.

La alineación principal del Festival de Cine de Telluride 2018 es la siguiente:

“Angels Are Made of Light” (d. James Longley, EE. UU. Dinamarca y Noruega)

“Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché” (d. Pamela E. Green, EE. UU.)

“Pájaros de Verano” (d. Ciro Guerra y Cristina Gallego, Colombia-Dinamarca-México)

“Border” (d. Ali Abbasi, Suecia)

“Boy Erased” (d. Joel Edgerton, EE. UU.)

“Can You Ever Forgive Me?” (d. Marielle Heller, EE. UU.)

“Cold War” (d. Pawel Pawlikowski, Polonia, Francia y Reino Unido)

“Destroyer” (d. Karyn Kusama, EE. UU.)

“Dogman” (d. Matteo GarroneI Italia y Francia)

“Dovlatov” (d. Aleksei German, Rusia-Polonia-Serbia)

“First Man” (d. Damien Chazelle, EE. UU.)

“Fistful of Dirt” (d. Sebastián Silva, EE. UU.)

“Free Solo” (d. Elizabeth Chai Vasarhelyi and Jimmy Chin, EE. UU.)

“Ghost Fleet” (d. Shannon Service and Jeffrey Waldron, EE. UU.)

“Girl” (d. Lukas Dhont, Bélgica y Holanda)

“Graves Without a Name” (d. Rithy Panh, Francia y Camboya)

“Meeting Gorbachev” (d. Werner Herzog and André Singer, Reino Unido, EE. UU.)

“Non Fiction” (d. Olivier Assayas, Francia)

“Peterloo” (d. Mike Leigh, Reino Unido)

“Reversing Roe” (d. Ricki Stern and Annie Sundberg EE. UU)

“Roma” (d. Alfonso Cuarón, EE. UU.-México)

“Shoplifters” (d. Hirokazu Kore-eda, Japón)

“The Biggest Little Farm” (d. John and Molly Chester, EE. UU.)

“The Favourite” (d. Yorgos Lanthimos, Irlanda-Reino Unido -EE. UU.)

“The Front Runner” (d. Jason Reitman, EE. UU.)

“The Great Buster” (d. Peter Bogdanovich, EE. UU.)

“The Old Man & The Gun” (d. David Lowery, EE. UU.)

“The Other Side of the Wind” (d. Orson Welles, EE. UU.)

“The White Crow” (d. Ralph Fiennes, Reino Unido)

“They’ll Love Me When I’m Dead” (d. Morgan Neville, EE. UU.)

“Trial By Fire” (d. Ed Zwick, EE. UU.)

“Watergate – Or, How We Learned to Stop an Out-of-Control President” (d. Charles Ferguson, EE. UU.)

“White Boy Rick” (d. Yann Demange, EE. UU.)

