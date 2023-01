‘MONOS’ llegará los cines de Estados Unidos con el mismo distribuidor de ‘Roma’

Participant Media, la compañía productora cinematográfica, a cargo de la distribución en Estados Unidos de la multipremiada cinta ‘Roma’, se une a la prestigiosa firma NEON e incluye en su exclusivo portafolio de distribución a la película colombiana ‘MONOS’, del director Alejandro Landes Echavarría, que se estrena en nuestro país en agosto de 2019.

Jonathan King, presidente de Narrativas de Cine y Televisión de Participant, comentó al respecto que:

“Con ‘MONOS’, Alejandro ha hecho una película impresionante e importante… no podríamos estar más orgullosos de unirnos a NEON al compartir esta visionaria película con el público”.

Pero esta no es la única buena noticia que se conoció de ‘MONOS’, pues al tiempo que la productora líder de contenido de la industria, detrás de éxitos como ‘Roma’, ‘Una mujer fantástica’ y ‘Neruda’, anunciaba que se “subía” a ‘MONOS’, la cinta del director colombiano se presentaba en dos importantes festivales: el de Toulouse en competencia oficial y en New Directors / New Films de Nueva York, como pieza central de esta muestra cinematográfica.

El sábado 30 de marzo, en el Festival de Cine de Toulouse, se llevó el premio Le Prix CCAS – Prix Des Électriciens Gaziers, mientras en su proyección en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) era acompañada por cerca de 500 asistentes, entre quienes estaban las productoras Anne Carey, de la cinta nominada al Oscar, Can you ever forgive me? y Caroline Kaplan, de The diary of a teenage girl.

La crítica especializada también se manifestó sobre MONOS en Nueva York:

“A medida que la acción cambia de las montañas a la selva tropical, Landes convierte el mundo natural en una alucinación”, escribió el crítico A.O. Scott - del New York Times.

Por su parte María Isabel Nieto, ex cónsul de Colombia en N.Y. expresó:

“Impresionante, fuerte, se te mete en la psiquis... ¡qué película! Me sentí en el páramo, en la selva, atrapada en las emociones y sensaciones de cada uno de los personajes. Los sufrí, sentí compasión y rabia de pensar en los niños y jóvenes en la guerra, debatiéndose entre la vida y la muerte y al tiempo teniendo una vida cotidiana que bordea lo irracional y los instintos más bajos del ser humano”.

La segunda proyección como parte de este programa fue en la tarde del domingo 31 de marzo en el teatro Walter Reade del Lincoln Center, con sala llena.

‘MONOS’ es una producción de Stela Cine que cuenta con Caracol Televisión como socio principal y con el apoyo en Colombia de Dago García Producciones, Cine Colombia y Dynamo.

Es una coproducción colombiana de Stela Cine y Fernando Epstein con Campo Cine (Argentina), Lemming Film (Holanda), Pandora Film Produktion (Alemania), Mutante Cine (Uruguay), Snowglobe Film (Dinamarca), Film i Väst (Suecia), Bord Cadre Films (Suiza), EFD (Colombia) y Counter Narrative Films (Estados Unidos).

¿De qué trata ‘MONOS’?

Una manada de jóvenes está a cargo de una rehén y una vaca lechera. Cuando su misión se ve amenazada, comienza un viaje que pondrá en riesgo el orden establecido y su hermandad. Sobrevivir es un juego salvaje.

Premios y Reconocimientos de ‘MONOS’:

Hubert Bals Fund + Europe

World Cinema Fund (Berlinale)

NWR Germany Regional Fund

FDC - Producción Largometraje

Netherlands Film Fund and Incentive

Programa Ibermedia - Premio de Co-Producción

Premio Especial del Jurado, Festival Internacional de Cine de Sundance 2019

Premio del Público, Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) – 2019

Premio Le Prix CCAS – Prix Des Électriciens Gaziers Festival de Touluse 2019.

Festivales y Premieres

World Cinema Dramatic Competition - Sundance Film Festival 2019

Center Piece – New Directors/New Films Film Festival 2019

Panorama - Berlinale International Film Festival 2019

Ficciones de Aquí - Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) 2019

Rencontres de Toulouse - Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse 2019

Pieza Central New Directors / New Films MoMA de Nueva York 2019

Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires 2019

Película de Apertura - Festival Internacional de Cine de Curazao 2019

Película de Apertura - Imagine Film Festival – Holanda 2019

