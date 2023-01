Llega a Colombia el film 'Últimos días en el desierto' el doble rostro de Jesús

No te pierdas el tráiler del film: Últimos días en el desierto, la última película de Ewan McGregor

Sinopsis:

Ewan Mcgregor es Jesús - y el diablo - en un delirio derivado de sus cuarenta días de ayuno y oración en el desierto. En su camino fuera de la zona desértica, Jesús lucha con el diablo sobre el destino de una familia en crisis, en lo que resulta una dramática prueba para sí mismo.

"Padre, ¿dónde estás?" y “Padre, háblame”, son las primeras palabras, casi ruegos, que escuchamos de boca de Yeshua (nombre hebreo de Jesús), el hijo de un carpintero, en la travesía por el desierto. El futuro profeta ha ido allí a orar y buscar una guía para su misión. Pero el desierto que la película de García muestra no es sólo una inmensa extensión desolada, magníficamente captada en sus distintos acentos por la fotografía de Emmanuel Lubezki, sino el lugar de una profunda crisis espiritual.

Last Days in the Desert concentra la historia bíblica en unos cuantos días con sus noches. Y en ese tiempo denso y cargado de emociones y presentimientos, logra transmitir la tensión y el estado del alma de un personaje dividido entre la tierra y el cielo, entre su naturaleza humana y divina, entre su fe y sus dudas, y en permanente confrontación con un demonio interpretado por el mismo actor, Ewan McGregor, que la da vida a Yeshua.

La humilde familia que 'el hombre santo' encuentra en el desierto es como un espejo en el que éste puede ver replicados sus miedos: la madre enferma, el hijo que quiere irse, el padre que no se lo permite. García actualiza el drama cristiano de la salvación y logra una película intensamente humana y religiosa a la vez, una fábula universal que habla de padres e hijos, y de lo inevitable del destino.

Los actores:

Ewan McGregor: Jesús

Ewan McGregor es considerado como uno de los mejores actores de su generación, cautiva constantemente al público con una amplia gama de interpretaciones a través de una multitud de géneros, estilos y ámbito de aplicación.

McGregor tomó recientemente sus formidables talentos para el escenario, haciendo su debut en Broadway como 'Henry' en juego Tony ® ganador de un premio de Tom Stoppard 'The Real Thing', dirigida por Sam Gold , frente a Maggie Gyllenhaal . La obra se inició funciones de preestreno el 2 de octubre, e inaugurado el 30 de octubre de 2014 a Teatro American Airlines en Nueva York .

El hijo, Tye Sheridan

Recientemente nombrado uno de los 10 mejores actores por la revista Variety, Tye Sheridan ha surgido como uno de los más buscados entre los jóvenes talento de Hollywood.

Tye tendrá tuvo películas de estreno en el Festival de Sundance de 2015. Incluyen Stanford Prison Experiment , basada en un impactante experimento psicosocial de la vida real.

El padre, Ciarán Hinds

Ciarán comenzó su carrera en el Teatro The Glasgow Citizens Theatre y fue miembro de la compañía durante muchos años. Trabajop también en el Lyric Theatro Belfast en Irlanda, y en distintas compañías teatrales a través de los años. Recientemente apareció en Broadway en la obra 'Un gato en el tejado'.

La Madre, Ayelet Zurner

Llamó por primera vez la atención de la audiencia cuando Steven Spielberg la llamo como la esposa de Eric Bana en la pelícuma nominada

al Oscar; 'Munich'. Zurner se conviertio en estrella junto a Tom Hanks en el éxito de taquilla mundial 'Angeles y Demonios', dirigida por Ron Howard.

El Director:

El director Rodrigo García ha dirigido una variedad de películas independientes, incluyendo la galardonada 'Nine Lives'; y la tres veces nominada al Oscar 'Albert Nobbs', protagonizada por Glenn Close; y 'Mother and Child', protagonizada por Annette Bening , Naomi Watts y Samuel L. Jackson . En 2000, su primera película como guionista y director, 'Con sólo mirarte' ganó el premio Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes.

Últimos días en el desierto una película de Rodrigo García:

Fecha técnica:

Título Original: Last days in the desert

Director: Rodrigo García

Guión: Rodrigo García

Director de Fotografía: Emmanuel Lubezki

Editor: Matt Maddox

Música: Danny Bensi & Saunder Jurriaans

Diseño de producción: Jeannine Oppewall

Dieño de Vestuario:Judianna Makovsky

Montaje: Matt Maddox

Dirección de arte: John DeMeo

País: Estados Unidos

Idioma: Inglés

Duración: 98 minutos

Reparto:

Jesús/El diablo: Ewan McGregor

El Padre: Ciarán Hinds

La Madre: Ayelet Zurer

El Hijo: Tye Sheridan

