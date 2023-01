“La Bonanza Marimbera nos permitió contar un ‘El Padrino’ en La Guajira”: Cristina Gallego

‘Pájaros de verano’, la cinta apoyada por Caracol Televisión y Dago García Producciones, dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra, fue elegida para abrir la 50ª versión de La Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2018.

Cristina Gallego habló con Caracoltv.com sobre esta gran noticia, las expectativas de la película tras su paso por Cannes y el momento histórico en el cine latinoamericano y la reivindicación femenina en el mundo del entretenimiento.

¿Cuál es la historia que cuentan en ‘Pájaros de verano’?

‘Pájaros de verano’ es la historia de una familia Wayúu que se ve inmersa en la Bonanza Marimbera. Una historia de ascenso y caída de esta familia.

¿En qué momento se dieron cuenta que esta era la historia que querían contar?

La queríamos contar desde que estábamos haciendo la investigación de ‘Los viajes del viento’, o sea era una historia no contada. Creo que había una deuda muy grande sobre lo que paso con la Bonanza Marimbera, pero además sobre la forma en la que Colombia entró en ese negocio de una manera ingenua, de una manera en la que no estaba preparada, en la que llegó el capitalismo salvaje y arrasó con todo.

Digamos que la Bonanza Marimbera es un periodo cerrado de la historia que nos permitía contar una película de gánster, un ‘El Padrino’ en La Guajira, y estábamos asombrados de que esto no hubiera sucedido en un país que genera tantas noticias sobre ese tema.

Tráiler: 'Pájaros de verano', lo nuevo de Ciro Guerra y Cristina Gallego

Muchas veces vemos que se cae en la repetición cuando se hacen producciones que hablan de temas como droga y narcotráfico, pero los matices que ustedes aportan a esta película seguro tienen que ver con la investigación realizada, ¿cómo fue este proceso?

Claramente, nosotros sabíamos que teníamos un imaginario en contra, de veto, de tabú… pero también sabíamos que en esta historia teníamos que ser lo suficientemente fieles a la tradición, pero a la vez buscar una identidad y una película que pudiera conectar con las audiencias.

Todo esto funciona en la medida de que puedas desarrollar personajes y sus conflictos; y que estos personajes sean entrañables y que sean cercanos, así construimos esta familia.

Hablar de Cristina Gallego y Ciro Guerra en muchos casos es hablar del ‘Abrazo de la serpiente’. Comparado con ‘Pájaros de verano’, ¿cuál sería el reto y la superación en sus trabajos?

Yo creo que todas las películas que hemos planteado han sido retos en los que intentamos superarnos siempre y contar cosas desde lo que no hemos dicho. Obviamente, este es un paso mío al frente tomando la dirección de la película, pero también llevando un proceso creativo conjunto, con unos límites muy difusos entre producción, montaje, guion… Lo que es ‘Pájaros de verano’ es una visión conjunta que pusimos de igual a igual. Fue un proceso natural.

¿Cómo recibieron la noticia de la apertura de la Quincena de Realizadores de Cannes?

La noticia es una cosa que nos llena a nosotros de alegría, de honor y también de mucho susto. Va a tener una gran exposición. La película va a estar en la apertura y también en esa misma ceremonia y, seguramente, la va a ver Martin Scorsese y quién sabe quién más. Vamos a ver qué pasa, con quién nos encontramos.

Estamos viviendo un momento muy especial para el cine latinoamericano y el movimiento femenino, ¿qué significa para usted liderando esta película?

A mí me encanta porque cuando empecé a pensar esta película siempre me quise ir por una historia en la que los hombres fueran protagonistas y desde el principio la búsqueda era saber qué fue lo que pasó con las mujeres, dónde están las mujeres en la Bonanza Marimbera y en la sociedad Wayúu, en donde las mujeres tienen una participación política y económica fuerte. Esas historias estaban en la trastienda, que no eran las que nos contaban los libros, eran las historias que nos fuimos a buscar.

Sentir que eso en este año en el que la película va a tener su estreno es una cosa totalmente gratificante. La Quincena de Realizadores anuncia el tema que es las heroínas y las mujeres en el cine, no solamente como protagonistas sino como directoras. Es un momento histórico importante para la reivindicación de las mujeres y del cine latinoamericano.

Después de Cannes, ¿cuáles son las expectativas de ustedes con ‘Pájaros de Verano’?

Cannes es la apertura del camino de esta historia, que seguramente será largo. Esperemos que sea bonito, que sea bien recibido. Lo que sigue es que ‘Pájaros de verano’ ande, que vuele, que llegue al público colombiano y así arrancamos toda la campaña de lanzamiento. Así se abrirá paso por el cine mundial.

La película se estrena el 2 de agosto en las salas de cine de Colombia.

