Uno de los momentos que más han llamado la atención de Arelys Henao, canto para no llorar, es precisamente cuando 'Reina de la Música Popular' hizo parte de un concurso de belleza y expuso su talento frente a cientos de ciudadanos. Ante esta situación, la artista decidió postear una fotografía real y diferentes fanáticos la compararon con la interpretación que ha hecho Mariana Gómez en la bionovela.

"Mi # TBTde hoy, es la única foto que tengo del desfile en la carroza cuando fui candidata en las fiestas del Cacique Nutibara en el año 1993", fue la descripción que puso la intérprete de 'Señor Prohibido' a través de su cuenta de Instagram, en donde reúne casi 900 mil seguidores. En la imagen se le logra ver montada en una carroza con lo que parece ser un vestido de baño de dos piezas elaborado de manera artesanal.

De inmediato, los usuarios aprovecharon para elogiarla no solo por lo maravillosa que se vía en la instantánea, sino también por su historia de superación. Entre los comentarios más destacados, se encuentra el de la actriz que la personificó en la producción de Caracol televisión, quien aprovechó para asegurar que el traje en la vida real era mucho más pequeño al que ella tuvo que usar en las grabaciones.

"Hermosa, pero ese está mas chiquito que el que me pusieron a mí (gracias a Dios) te quiero, mi reina", puntualizó en la plataforma.

La publicación ya reúne más de 14 mil me gusta' y varios comentarios como: "me acordé de los reinados de mi pueblo con esa foto. Excelente libreto y bien por contarnos su biografía y defender a la mujer esto ayuda para que muchas se defiendan, buena por esa", "no me pierdo ni un capítulo, Dios te bendiga 🙏🏻🙏🏻", "bella, muy hermosa, lloro viendo la novela de saber cómo te tocó de duro.... te quiero un montón... eres una guerrera", entre otros.