Qué pasó con Juan Sebastián Calero, quien interpretó al papá de Arelys Henao en la primera temporada

La historia de Arelys Henao no ha parado de tocar el corazón de los colombianos, ya que con la segunda temporada se siguen conociendo impactantes sucesos que ocurrieron en la vida de la 'Reina del despecho'. Sin embargo, lo ocurrido en canto para no llorar aún es recordado por los fanáticos de esta producción, quienes no olvidan el gran papel hecho por Juan Sebastián Calero.

¿Qué pasó con Juan Sebastián Calero luego de su papel en Arelys Henao?

Juan Sebastián Calero le dio vida a Alonso en Arelys Henao, canto para no llorar, un hombre curtido por la violencia, la cual vio como parte del paisaje donde le tocó sobrevivir. Campesino de pura cepa que nunca aprendió a leer y no lo consideró como un obstáculo para ser lo que llega a ser hasta el final de sus días. Fue el padre de muchos hijos, entre ellos la cantante, a quienes adoró y por los que sufrió ante cada cosa que les pasaba.

Este personaje permitió que los colombianos lo vieran en un papel mucho más maduro y lleno de matices, por lo cual los televidentes no dudaron en conectarse con él, haciendo que fuese uno de los más queridos dentro de esta primera temporada, en la que falleció. Desde ese entonces, al actor no se le ha visto ser parte de otras producciones, no obstante, todos están a la espera de cómo pueda sorprender con su próxima interpretación.

¿Quiénes son los padres famosos de Juan Sebastián Calero?

Juan Sebastián Calero es hijo de Vicky Hernández (actriz) y Gerardo Calero (actor y caricaturista), dos grandes de la televisión colombiana, quienes lo apoyaron en su proceso de ser parte de este mundo artístico, en el cual se ha caracterizado por su talento, más allá del impulso dado por sus progenitores.

En medio de una entrevista en La Red , en la cual habló sobre sus progenitores, mencionó: "estoy ahí como tratando de encontrar mi lugar dentro de la profesión, aunque no es fácil, pero es una profesión hermosa también. Se los debo a ellos y eso es así. A veces conversamos, cuando una interpretación es chévere o una película tiene su nota, entonces, es interesante".

Por otra parte, Juan Sebastián Calero aprovechó una de sus publicaciones en Instagram para mandarle este mensaje a Gerardo Calero: "gracias padre por darme la oportunidad y haberme apoyado en todo. Gracias a ti soy lo que soy".

¿Vicky Hernández abandonó a Juan Sebastián Calero?

En una entrevista en Los Informantes, Vicky Hernández habló con respecto al exilio al que se sometió luego de haber sido amenazada de muerte y marcharse con rumbo a España: "duré nueve meses para volver a ver a mis hijos y a Gerardo. Juan Sebastián era una criatura, tenía cuatro años, y eso fue una cosa que todavía no se sanó y nunca se perdonó. Un niño de esta edad no puede entender que la mamá se va, entonces eso es abandono".

Tras esto, la actriz dio a entender que su relación con Juan Sebastián Calero no es tan cercana, dado que a pesar de su regreso la situación no se mejoró prontamente. Cabe destacar que la actriz estuvo casada por 11 años con Gerardo Calero.

