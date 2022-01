¡No te pierdas el estreno de Arelys Henao, canto para no llorar, hoy a las 9:30 de la noche!

Desde este 11 de enero a las 9:30 p.m., podrás disfrutar por Caracol Televisión de la bionovela de Arelys Henao, 'La Reina de la Música Popular', una cantante paisa que se ha convertido en un ícono del género gracias a su potencia vocal y presencia escénica. En la producción podrás conocer anécdotas exclusivas de su vida personal como la historia de amor de su esposo y lo que presenció en el marco del conflicto armado.

En diálogo con Caracoltv.com, la artista señaló que, además de su familia, le dedica el logro a todas las personas que han sido víctimas de la violencia y recalcó que es una oportunidad de que las mujeres se representen con ella y sigan trabajando por conseguir sus sueños.

"Estoy feliz por esta serie, porque es un homenaje para todas las mujeres colombianas y para toda esa gente pujante que ha logrado superar los obstáculos (...) De una u otra manera, un homenaje también a los desplazados de Colombia, a todos los campesinos, a todos esas mujeres guerreras, vendedoras ambulantes, de oficios varios, mujeres campesinas, a esas mujeres que les ha tocado madrugar a las 3 de la mañana a hacer sus empanadas y sus buñuelos para sacar adelante a sus familias", comentó durante la entrevista.

Mariana Gómez, por su parte, recientemente habló con el presentador de La Red Carlos Giraldo sobre los retos que tuvo que asumir durante las grabaciones para darle vida a la Arelys joven y cuando tuvo que actuar momentos difíciles de su vida.

"Para mí grabar esas escenas era una responsabilidad muy grande, yo no quería caricaturizar nada, quería hacerle como un homenaje y, mientras el libreto me lo permitiera, porque yo no mando, pero mientras el libreto me lo permitiera, poder hacer honor como a esos momentos tan duros que les ha tocado pasar a tantas personas de nuestro país", finalizó.

