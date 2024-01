Santiago Alarcón recuerda su primer despecho y la razón por la que le dejó de hablar a la niña ideal

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , es la producción de Caracol Televisión que tiene más que conectados a los seguidores a la transmisión en vivo de la noche. En esta oportunidad, Santiago Alarcón , quien da vida a Wilfredo Hurtado en la historia, recuerda la primera vez que estuvo despechado. Esto para hablar sobre sobre el género que interpreta ‘La Reina de la Música Popular’.



Santiago Alarcón perdió contacto con la niña que consideraba idónea para él

En diálogo con Caracoltv.com, el reconocido actor se sincera y revela la primera vez que le gustó en verdad una persona e hizo todo lo que estuvo en su alcance para llamar su atención; no obstante, estos esfuerzos no fueron suficientes.

“Voy a contarles una historia. Creo que fue la primera vez que me enamoré, por fin le pude decir a la chica que me gustaba… Mentira, no le dije, le mandé una credencial, en la misma época en la que hacíamos eso. Ella me dijo que sí, que ya éramos novios”, señala en medio de la entrevista.

Sin embargo, la felicidad le duró muy poco al compañero de trabajo de Verónica Orozco , pues su timidez le jugó una mala pasada e hizo que no volviera a tener comunicación con la niña que le despertaba un gran sentimiento.

“Hasta ese día le hablé, nunca más pude tener una conversación con ella porque me daba mucho miedo, me daba mucha pena”, menciona.

Posteriormente, explica que en realidad nunca llegaron a ser una verdadera pareja porque le tenía pánico a tener contacto físico con la chica, sobre todo, sentía temor de tocarle la mano.

Finalmente, Alarcón invita a los fanáticos de la buena música y las historias conmovedoras a no perderse ningún episodio de la producción de Caracol Televisión.

