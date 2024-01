Nelson Camayo recuerda la anécdota más chistosa que le ocurrió en Arelys Henao, ¡quedó lesionado!

El paso de 'El Sierra' en la historia de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar fue corto, pero demasiado contundente, pues dejó un precedente de todo lo que acontecerá en la vida de la cantante y su familia, lo cual hizo que los televidentes observaran el gran trabajo de Nelson Camayo, quien se puso en los zapatos de este narcotraficante.

Todo el proceso detrás de cámaras fue un arduo trabajo por parte del elenco y la producción, no obstante, existieron instantes que permitieron que las risas fueran protagonistas, creando recuerdos únicos entre los actores.

Al hablar de una anécdota chistosa que recuerda de las grabaciones de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, Nelson Camayo menciona que esta ocurrió mientras compartía una escena con Santiago Alarcón durante la parte de la bioserie que hicieron en la cárcel.

"Teníamos un enfrentamiento, que habíamos ensayado varias veces, sin embargo, una cosa es cuando lo practicas repetidas ocasiones y otra cuando dicen acción. Uno usualmente se bota a hacerla escena, la cual era una pelea entre él y yo", recalca el actor que interpretó a 'El Sierra'.

Frente a lo sucedido, Nelson Camayo relata: "habíamos ensayado un puño que él tenía que recibir y en vez de dejarse golpear puso el brazo y me estrellé con esta parte de Santiago muy fuerte y me doblé un dedo, me tocaba señalar como con comba porque no se me enderezaba, me quedó doliendo".

A pesar de lo acontecido, el actor que hizo parte de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, hace énfasis en que esta es una anécdota que todos recordaron por un buen tiempo: "molestamos con respecto a eso durante muchas grabaciones porque el orden de realización de la producción fue al revés, primero hicimos lo de la cárcel y luego a la finca mía".

¿Cómo murió 'El Sierra' en Arelys Henao 2?

Mientras que estaba en la cárcel, con una extradición a los Estados Unidos pendiente, 'El Sierra' fue asesinado por Nando, un recluso que no solo posee el poder en este lugar, sino que tenía la intención de vengarse de Wilfredo, quien se había negado a ser uno de sus maleantes, motivo por el que lo incrimina de un terrible hecho.

El esposo de Arelys Henao, quien se dirigía a su celda, es quien vio al narcotraficante sentado en una silla, no obstante, cuando le tocó el hombro este cayó al suelo y fue allí donde pudo notar que tenía una gran herida en el cuello y un cuchillo en la mano. Ante esta escena, los guardias se lo llevaron, sin darle un momento para explicar lo ocurrido.

