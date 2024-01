Mateo Osto muestra todos los tatuajes que tiene y responde a preguntas curiosas sobre él

Mateo Osto ha sido el encargado de darle vida a Juan Esteban Hurtado Henao en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , quien es el hijo mayor de la 'Reina del despecho' y que ha logrado conquistar a los colombianos, ya que su papel ha sido el lado más noble de los dos jóvenes y quien intenta a toda costa apoyar a su madre para evitar que los problemas que les ocurren no sean aún mayores.

No obstante, queremos conocer un poco más de la persona que hay detrás del talentoso actor, motivo por el que lo invitamos a responder algunas preguntas sobre él, las cuales están enfocadas en sus gustos y planes detrás de las cámaras.

El primer cuestionamiento es con respecto a su plan favorito, ante lo que Mateo Osto responde que se trata de caminar, sin importar a donde sea, razón por la que siempre considera que esta es una buena opción cuando quiere llegar a un lugar. Tras esto, afirma que prefiere ver películas en casa por cuestiones de comodidad o porque tiene la posibilidad de hacer comentarios y reírse sin incomodar a personas que no conoce.

Pasando a cuestiones de gustos musicales, el actor que hace parte de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, expresa que a pesar de que es alguien que disfruta de todo un poco, el dancehall y el afrobeat han estado liderando actualmente: "me lleva a otra parte, me encanta. Soy de los que baila solo en la casa". A su vez, a pesar de que no suele asistir a conciertos, ya que solo ha estado en tres, nos comenta que su favorito fue uno en el que se presentaron Feid y Arcángel , el cual tuvo lugar en Cali y fue una invitación por parte de una persona muy especial.

Al confesarse sobre si es madrugador o trasnochador, Mateo Osto no puede evitar la risa y recalca que hace parte del segundo grupo: "usted me puede escribir a las 3:00 A.M. y yo le respondo porque seguro estoy despierto".

Tras esto, el actor que se puso en los zapatos de Juan Esteban Hurtado Henao nos muestra gran parte sus tatuajes, en los cuales destaca 'La creación de Adán' que posee plasmada en el antebrazo, el cual para él representa la cercanía que podemos tener con la espiritualidad, una rosa que tiene estratégicamente ubicada en la muñeca, dado que al tocar la parte del tallo se puede sentir su pulso: "porque la vida es bella".

También tiene las palabras Kharma y Darma en sus manos, una daga, la frase why not, que se hizo con una persona especial, unas alas de mariposa que representan a su mamá y hermana, las alas de un murciélago y el ojo de alguien que también significa mucho para él. Cabe destacar que hay uno en específico del que, con risas, confiesa que no quiere hablar mucho.

Si de las fotos se trata, Mateo Osto se declara culpable de ser un coleccionista de atardeceres, pues disfruta registrar el cielo cuando el sol se está ocultando y está muy seguro de que en su celular siempre se encontrarán imágenes de este tipo.

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.