'Tusa' en pandemia: cómo entenderla y qué hacer para que sea menos dura

Toda persona en la vida ha pasado por un rompimiento amoroso, cada quien lo maneja de forma diferente, pero hay un patrón común que se presenta en todos: la negación, las emociones, la negociación y finalmente la aceptación. Este proceso sucede en varias situaciones, no solo para el rompimiento en parejas, sino también duelos de seres queridos, o de la propia vida, ya que trae consigo el desapego.

Este proceso se sigue aplicando en medio de la pandemia, pero con algunas variables desde el punto de vista de las acciones externas que se tomaban para superar cada fase. Por eso, caracoltv.com habló con Pilar Ibáñez, quien es escritora, conferencista, consultora de bienestar, felicidad y sueños con el fin de entender mejor una ‘tusa’ en pandemia y aprender a manejarla para que sea menos dura.

A continuación, Pilar explica en diferentes etapas cómo se vive un duelo en una situación normal cuando una pareja termina o un ser querido se va y cómo se afronta en medio del encierro:

En la primera fase de negación la persona no puede creer que esto esté sucediendo, igual que ocurrió al inicio con la pandemia, parece que fuera una película de ficción, razón por la cual hay un momento de shock. Durante la cuarentena esto es difícil porque ya no se puede salir a cine, discotecas, beber, estar con amigos como fórmula de distracción. La etapa de negación se vive más intensa cuando la persona se encuentra consigo misma en la casa sola. No es lo mismo tomar un vino con los amigos por zoom, pues es evidente que salir a una discoteca a bailar y tomar distraía mucho la mente.

La segunda etapa de emociones se vive también diferente. La ira, tristeza y la ansiedad crecen al estar en cuatro paredes, y al no poder salir, parece que se ahogara en un vaso con agua. Esto afecta a las familias, ya que la persona tiende a desquitarse con el primer ser humano que se le cruce en la casa. Aprender a vivir las emociones es vital en cuarentena.

La tercera etapa de la negociación es en la que se pretende hablar con la expareja para ceder en lo que sea necesario con tal de continuar con la relación, muchas veces poniendo las necesidades del otro por encima de las propias, y afectando así la autoestima. Esta etapa en pandemia ha cambiado mucho, ya que si lo bloquearon en todos los canales de comunicación es difícil llegar a negociar. Podría ser una etapa sana si hay voluntad de las dos partes. Durante el encierro algunas parejas han vuelto en dicha etapa ya que no es tan fácil en medio de una pandemia buscar un “reemplazo”, pues nadie puede salir, a menos de que ya desde antes hubiera otra persona.

La última etapa es la aceptación, momento de tomar conciencia de que la relación llegó a su final y que hay que seguir adelante. Esta es la etapa más importante durante la pandemia, porque es entender que la vida y el mundo están cambiando, y ya cada persona debe hacer un duelo a la vida que estaba llevando antes. Tal vez terminó con esa pareja porque la vida lo está limpiando para iniciar una nueva etapa, una nueva forma de relacionarse consigo mismo.

Toda persona en la pandemia ha tenido que pasar por una tusa o un rompimiento, ya sea de pareja, de ser querido o de su vida, como se mencionó al inicio. Por eso, la experta da algunos consejos para que el proceso sea más amoroso:

Lo primero es aprender a gestionar las emociones. Las personas estaban acostumbradas a las distracciones externas para huir de sí mismos, pero la pandemia obliga a ir hacia adentro, sentir y vivir, para lo cual recomienda como método la meditación.

Segundo, dejar de lado las redes sociales, ya que muchas veces se utilizan para compararse. Las comparaciones constantes con otras personas crean depresión y ansiedad.

Finalmente, las situaciones durante la pandemia son una buena forma de autonocimiento, poder reorganizarse: si esta pandemia se alargara por varios años, ¿cómo gestionarías o planearías tu vida? Esto ayuda a hacer el duelo correspondiente a relaciones, trabajos y vida.