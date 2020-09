Miguel Varoni y Catherine Siachoque, ¡una pareja que desborda amor!

View this post on Instagram

Y nos fuimos pa’ los 23 de la mano de Dios❤️Mi bendición, mi vida, mi todo !!! ❤️❤️❤️ por eso siempre digo que #LasJuanas será por siempre mi novela favorita porque ahí .... “llegó Manuel F .... en su carrito europeo “ ( chiste que las nuevas generaciones no entienden 😁) ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #Repost @soyvaroni ・・・ Hoy cumplo 22 años con el regalo más grande, Bello y único que mi Dios me ha dado ... 22 años con mi @catherinesiachoque #mivida #mitodo #mibendicion #siachoque #Varoni #telemundo #sinsenossihayparaiso #love #amor