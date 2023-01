Más que una amiga del alma, Rocío Galindo es como una hermana para Irene Romero. Ella llegó a trabajar en el puesto de comidas de su tía siendo todavía una niña, y terminó el bachillerato en el mismo colegio del barrio La Milagrosa, compartiendo pupitre con Irene. Desde esa época llamaba la atención de los hombres de la plaza y se dejaba invitar, de vez en cuando, no porque fuera loca, sino porque siempre caía rendida ante cualquier palabra dulce. Ella siempre ha estado esperando al príncipe azul. Si no fuera por Irene, Rocío ya habría caído en brazos del primero que le endulzó el oído, así que con los años se ha vuelto desconfiada. Su lema es que se puede trabajar en el puesto más sencillo, pero siempre hay que ser “la más”. Cuando conoce a Joaquín y se convence de que ahora sí ha llegado el indicado por el destino, no tarda en hacer que se interese en ella.