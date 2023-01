Zayn Malik, ex One Direction, vuelve a cancelar un concierto por culpa de sus problemas de ansiedad

Desde que abandonara el grupo One Direction en marzo de 2015 para iniciar su andadura en solitario, la carrera de Zayn Malik se ha visto entorpecida por la ansiedad que le genera la mera idea de cantar en directo frente a una gran multitud, lo que le ha llevado a cancelar varias de sus actuaciones. Y parece que el intérprete está aún muy lejos de superar este problema, ya que ahora ha anunciado que no podrá ofrecer la actuación que tenía programada para el próximo 7 de octubre en Dubái por esa misma razón.

"Queridos fans. En los últimos tres meses he estado trabajando para superar la ansiedad extrema que se apodera de mí antes de cualquier actuación importante en directo y en solitario, pero hoy me veo obligado a reconocer que no estoy lo suficientemente seguro de mí mismo como para seguir adelante con los planes de dar un concierto en Dubái en octubre. Ya me han asegurado que se reintegrará el importe de todas las entradas. Siento muchísimo haberos decepcionado. Espero veros pronto", reza un comunicado emitido por el intérprete, en el que agradece una vez más la comprensión que han demostrado sus seguidores: "Gracias a todos los fans que me apoyan alrededor del mundo".

Publicidad

El pasado junio Zayn ya dejó 'plantado' al público que le esperaba para verle sobre el escenario del Capital FM Summertime Ball al sentirse sin fuerzas para afrontar su actuación, una ausencia por la que se disculpó profusamente. Poco después, el cantante reflexionaba en una entrevista acerca del origen de sus problemas de ansiedad, atribuyéndolos a su obsesión por controlar hasta el más mínimo detalle de su imagen pública.

"Por desgracia, siempre he sido una persona que duda mucho de sus capacidades, que no está nunca seguro de las decisiones que toma ni en nada de lo que hace. Por eso a veces la gente piensa que soy frío y distante. En el fondo, me resulta estresante intentar caer bien a la gente y tratar de controlar la manera en que los demás me perciben", se sinceraba al respecto el intérprete en la revista Elle.