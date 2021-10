Yeferson Cossio se convierte en el primer influencer condecorado por el Congreso

Yeferson Cossio, no solo ha ganado gran popularidad entre los internautas por sus polémicos retos y bromas, sino también por sus obras sociales ayudando a decenas de fundaciones de niños en condición de discapacidad, animales, entre otros, que lo han hecho sumar miles de seguidores en cada una de sus plataformas.

Con el fin de resaltar su labor social, este martes el creador de contenido fue condecorado por el Congreso de la República con la Magna Cruz Bolivariana de los Derechos Humanos, por ser un “gestor de paz y su contribución social”, según detalló Cossio en su publicación.

“Hoy me condecoraron con la Magna Cruz Bolivariana de Los Derechos Humanos, por ser un “gestor de paz” y por mi “contribución social” , describió en su publicación.

Con esa condecoración, Cossio se convertiría en el primer influenciador en ser condecorado por el Congreso debido a su gran aporte a las causas sociales. Según congresistas el creador de contenido ha donado la suma de 879 millones de pesos a causas benéficas.

En medio de su discurso, el hombre destacó que su labor como influenciador y generador de contenido no solo consiste en hacer reír a sus seguidores y “llenarse los bolsillo”, sino en cortar a la sociedad.

“No se trata de hacer chistes, hacer reír a la gente y llenarse los bolsillos, se trata de retribuir a la sociedad de eso que tanto nos dan a nosotros”, fue parte del discurso del influenciador

Según dejó ver en algunos instantáneas compartidas en su cuenta de Instagram, Cossio llegó acompañado de su madre, su novia, Jenn Muriel, su hermana Contia Cossio y su cuñado, Johan López, imágenes que acompañó de un largo mensaje en el que expresó sentirse muy honrado por recibir la importante condecoración.

“Esto es tan especial, ¡es un honor inconmensurable! no estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre “influenciadores” por eso, estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social…”, dice parte del mensaje.