El pasado 27 de diciembre, Alina Lozano y Jim Velásquez sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación tras un año y un mes de matrimonio. La actriz, de 56 años, y el creador de contenido, de 24, comunicaron la noticia mediante un video en el que mencionaron que "iban a darse un tiempo", sin ofrecer mayores detalles y solicitando comprensión.

Desde entonces, la relación entre ambos ha sido tema de conversación y especulación en redes sociales. Lozano, conocida por su papel como Nidia en Pedro el Escamoso, se encuentra en Nueva York buscando universidades para su hijo, quien desea incursionar en el mundo artístico. Por su parte, Velásquez documentó un solitario Año Nuevo, pero lo que llamó más la atención fue su actividad del primer día de 2025.

Jim Velásquez ya estaría con otra mujer

El 1 de enero, Jim Velásquez publicó en Instagram un video que desató controversia entre sus más de 678 mil seguidores. En el clip, se le ve caminando junto a una mujer de cabello negro, gafas y gorra, mientras ambos cantan un fragmento de la canción La Indocumentada de Greeicy y Mike Bahía:

“Y en menos de un mes, en menos de un mes, todo me salió al revés, del que no quería enamorarme, me enamoré y del que estaba enamorada ya me olvidé”. El contenido, donde Jim luce alegre y bailando, provocó una avalancha de comentarios. Algunos internautas cuestionaron su madurez y compromiso, mientras que otros lo acusaron de usar el momento para generar contenido:

“Qué triste que al final le dio la razón a todos. Es un niño y no sabe el significado de un matrimonio y sus altibajos", “Yo pienso que es para ganar más likes”, "Está muy linda, nada que ver con esa abuela", "Eso es simplemente contenido, él no va a dejar a su esposa ❤️😍”

Hasta el momento, Alina Lozano no ha respondido al video ni ofrecido declaraciones adicionales sobre la situación con Jim Velásquez, pero son muchos los que esperan con ansias más información.

Alina Lozano dio detalles de su separación con Jim Velásquez

Por medio de una transmisión en vivo, la actriz comentó cómo ha sido su experiencia en Nueva York y la prioridad que tiene en este momento su hijo. Además, comentó que todo este proceso lo ha estado haciendo de la mano de Mijail Mulkay, quien es el padre de su hijo de 17 años.

En este punto, la creadora de contenido hizo énfasis en que por obvias razones ha estado más cercana al actor, no sin que esto signifique que han estado juntos o que su relación haya cambiado.

"No es que yo me vea con el papá de mi hijo, pero sí nos vamos a escribir más. Él siente un poco como que debe respirar eso o se siente un poco excluido. Yo lo hablé con él (le hizo referencia a que estaría en contacto con su expareja) y yo le dije 'amor, vámonos, acompáñanos', pero él me respondió 'yo te conozco y creo que tú querrías estar sin mí'", relató.