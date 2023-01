¿Ya la conoces? Esta podría ser la nueva novia de Jaden Smith

Jaden Smith es uno de los personajes de la familia Smith que ha dado de qué hablar en cada uno de los escenarios en los que ha tenido la oportunidad de presentarse, además de ser un poco cuestionado por las facetas que ha desempeñado a lo largo de su carrera artística.

Ahora intentará probar suerte en la faceta del amor, o al menos eso parece por las fotografías en las que aparece junto a la actriz Odessa Adlon, quien varios portales norteamericanos dicen que es la nueva novia del hijo de Will Smith, sin embargo, ellos aún no lo han dado por hecho.

Recientemente, Jaden Smith publicó el vídeo de una de las canciones que ha realizado, la cual ha tenido una buena acogida, aunque no faltan las personas que dicen que el muchacho no tiene definido un camino por el cual seguir su carrera, ¿qué rumbo tomará la carrera artística del hijo de Will?

