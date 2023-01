¡Ya es oficial! Gwyneth Paltrow y Chris Martin firmaron los papeles de su divorcio

"Chris ya ha firmado los papeles del divorcio. No había ninguna razón oculta por la que no los hubiera firmado ya y planeaba hacerlo antes o después", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Una vez se formalice legalmente el final de su matrimonio, Gwyneth y Chris compartirán la custodia legal y física de sus dos hijos, Apple y Moses. En el terreno económico, la expareja ya ha acordado dividir equitativamente sus bienes.

Publicidad

"No hay rencor entre ellos y Gwyneth y él siguen muy unidos. Como siempre, su prioridad son sus hijos", añadió.

Gwyneth y Chris sorprendieron al mundo entero al anunciar que habían puesto punto final a su relación "conscientemente" en 2014, pero desde entonces han sido vistos juntos en multitud de ocasiones celebrando acontecimientos familiares con sus hijos.

Después de su separación, el músico mantuvo un breve romance con la actriz Jennifer Lawrence, y ahora se le relaciona sentimentalmente con otra intérprete, Annabelle Wallis. Por su parte, Gwyneth ha rehecho su vida junto a uno de los creadores de la serie 'Glee', Brad Falchuk.

Por: BANG Showbiz