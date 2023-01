¡Wao qué galán! nuevo novio de Britney Spears conmociona las redes sociales

La cantante sorprendió al presuntamente estrenar romance con este galán.

La vida sentimental de Britney Spears vuelve a dar de qué hablar, ahora medios sensacionalistas aseguran que Britney ya encontró el amor, algunos medios aseguran que está saliendo con un sexi bailarín con el que protagonizó su último video musical, llamado 'Slumber Party'.



Informaciones apuntan que la presunta nueva conquista de la cantante se llama Sam Asghari y que es doce años menor que ella.

Las especulaciones de una posible noviazgo crecieron debido a que el musculoso bailarín publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece muy sonriente sentado junto a la ex estrella Disney, a quien le pasa el brazo por los hombros. La imagen desató miles de rumores, que provocaron que el bailarín eliminara la fotografía.

Personas allegadas a Britney Spears indicaron que sí se están conociendo y que el amor entre la cantante y el joven surgió durante la filmación del videoclip que eclipsó a los miles de seguidores de la artista, quien quedó encantada con el carácter del modelo, debido a que es muy reservado y caballeroso.

Hasta el momento, la princesita del Pop no ha confirmado la relación, pero hace unas semanas Sam fue entrevistado y evitó hablar de su vida privada y destacó cómo era su personalidad. "De pequeño era muy tímido. Con el tiempo he aprendido que no hay nada que atraiga más a las mujeres que un hombre seguro de sí mismo. No un 'machito', sino alguien humilde y caballeroso. No he conocido a ninguna chica que soporte a los gallitos", enfatizó.