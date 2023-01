Vuelve la polémica: Charlie Sheen será demandado por sus problemas financieros

La compañía Amex ha decidido emprender acciones legales contra el actor Charlie Sheen debido a la deuda de 287.879 dólares que este tiene en su tarjeta de crédito American Express Platinum. Charlie debería haber pagado el saldo pendiente de su tarjeta el pasado 12 de marzo, por lo que ahora deberá abonar además 8 mil dólares en concepto de cargo por pagos atrasados, según informa el portal TMZ.

A pesar de que esta nueva batalla legal no hace más que empeorar su ya precaria situación, el actor, que culpa de este problema financiero a su antiguo mánager, es consciente de que la compañía no tenía otra opción que demandarle.

Publicidad

"Si yo fuera Amex también me demandaría", reconoció en declaraciones al portal.

Los ingresos del actor se han reducido drásticamente desde que abandonó la serie 'Dos hombre y medio', con la que llegó a ganar 613.000 dólares al mes. Alegando precisamente que ya no disfruta de una situación financiera tan desahogada como en sus años de mayor éxito profesional, Charlie solicitó el pasado mes de marzo que se redujera la pensión de manutención mensual de 55.000 dólares que pasa a sus gemelos Bob y Max, fruto de su relación con Brooke Mueller.

El actor ya confesó en una de sus últimas entrevistas que no podía permitirse pagar la manutención que pasaba tanto a Mueller como a Denise Richards, otra de sus exmujeres, a quien también acordó pagarle 55.000 dólares mensuales por Sam y Lola, las niñas que tienen en común.

"Acordamos esa cifra hace mucho tiempo y yo tenía un trabajo y todo el mundo vivía muy bien. Este no es el caso ahora, pero todavía esperan que continúe pagando todo ese dinero. Llega un momento en el que no se puede justificar, sobre todo cuando no hay gratitud detrás de todo esto. Ninguna", explicaba el actor en el programa 'The Dr. Oz Show' en febrero.