Vive el amor de San Valentín en los destinos más románticos del mundo, uno queda en Colombia

El Día de los Enamorados está a la vuelta de la esquina y aunque cada pareja tiene su manera de festejarlo, es el momento perfecto para mostrarle a esa persona especial todo lo que significa para ti.

Un estudio de Booking.com confirma que los viajes traen mucha felicidad. De hecho, el 45 % de los viajeros de todo el mundo afirma que planificar unas vacaciones y viajar sube más el ánimo emocional que una propuesta de casamiento.

Así que, ¿por qué no subir los niveles de felicidad a nuevos estándares y combinar unas vacaciones con una propuesta que nadie podrá olvidar o ya sea pasar un tiempo con tus mejores amigos rodeado de paisajes inmemoriales.

Más de la mitad de los viajeros colombianos (69 %) planea hacer más viajes que le permitan salir de la cotidianidad. Y que mejor manera de empezar con estos planes que el día del amor y la amistad, tiempo idea para compartir una experiencia inolvidable de viaje en pareja o con amigos.

Con el fin de asegurar una aventura única, la empresa buscó entre miles de destinos en todo el mundo para identificar los lugares más románticos en San Valentín.

Globo aerostático en Guasca, Colombia

Un viaje en globo aerostático es una de esas experiencias únicas e irrepetibles, pero si además puedes ver el paisaje y las hermosas montañas colombianas, ya es otra cosa. Una experiencia romántica ya sea al amanecer o al atardecer, acompañada de una o dos copas de champagna harán de tu viaje una experiencia inolvidable.

El balcón de Julieta, Italia

Una de las parejas más icónicas en la historia de la literatura es la de Romeo y Julieta. No tuvieron el final feliz que merecían, pero eso no quiere decir que tú no puedas visita el balcón de Julieta con tus mejores amigos o en caso tal arriesgarte a preguntar ¿Te quieres casar conmigo?

Festival Loi Krathong, Chiang Mai

El festival de las luces de Tailandia es una hermosa tradición que no puedes dejar de ver y un lugar increíble para pedir la mano de tu pareja o pasar un tiempo entre amigos. Juntos van a poder dejar su propia vela flotante en el agua sobre un krathong y ver cómo la luz se pierde en la distancia. Los festejos en Chang Mai también incluyen observar cómo cientos de faroles flotantes se pierden en el cielo.

Salar De Uyuni, Bolivia

Un paisaje romántico es sin duda alguna una de las mejores formas de dejar a tu pareja sin aliento, y el salar de Uyuni en Bolivia es uno de los paisajes más increíbles del mundo. Es el salar más grande del mundo, 10.000 millones de toneladas de sal y un telón de fondo épico donde incluso puedes llegar a ver flamencos color rosa.

Kirkenes Snowhotel, Noruega

Si buscas un viaje para nunca olvidar, visita el hermoso país de Noruega, donde puedes elegir entre varios lugares hermosos para compartir con amigos o pedir casamiento, desde un emocionante viaje en trineo tirado por perros husky hasta una noche bajo las destellantes luces de la aurora boreal sin duda alguna guardaras un recuerdo inmemorable para tu vida.

