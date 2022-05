Viral: universitaria vendió sus óvulos para poder pagar su crédito estudiantil

Muchas situaciones pueden ser adversas y llevarnos a tomar decisiones radicales. Esto fue lo que le pasó a una joven universitaria en Estados Unidos, quien por estos días acapara la atención debido a su decisión de vender parte fundamental de su cuerpo. Sus óvulos a cambio de dinero y así pagar y finalizar sus estudios de maestría.

Kassandra Jones, una neoyorquina de 28 años no contaba con el dinero suficiente para realizar sus estudios en maestría de salud pública. La joven no tiene apoyo de familiares o amigos así que toda solvencia económica para su vida diaria depende de ella y a pesar de no tener deudas lo que gana no le bastaba para cubrir esta meta.

Así que sacó un crédito universitario con una entidad bancaria en su país por un valor de 160 mil dólares, que en pesos colombianos sería un estimado cerca de los 700 millones, a pesar de tener tres trabajos diferentes, se volvió una tarea casi imposible responder por esta cantidad y después de analizar varias opciones, vio en sus óvulos la salida a sus problemas económicos.

Kassandra vendió sus óvulos a un instituto que se dedica a realizar fecundaciones in vitro. De este modo con la primera donación recibió cerca de 8.000 dólares (unos 32 millones de pesos), ya para la segunda donación recibió 10.000 dólares (cerca de 40 millones de pesos), así poco a poco iba juntando el dinero que le debía al banco.

En declaraciones con el New York Post, la mujer expresó, “lo vi como una de las únicas formas de poder tener dinero. Hice todo lo que pude, incluso donar mis óvulos y encontré la capacidad de recuperación para seguir adelante y tratar de lograr lo que la sociedad siempre me ha dicho que tenía que hacer para tener éxito”.

No obstante, la donación de óvulos no es un procedimiento sencillo, ella tuvo que aprender a inyectar su cuerpo con hormonas y seguir un procedimiento para aplicar de forma exitosa a las donaciones. Por otro lado, debido a que su caso logró captar la atención de varios sectores la joven estadounidense aprovechó para criticar al sector laboral y las escasas oportunidades que hay para realizar estudios superiores y luego conseguir trabajo con un salario altamente remunerado.