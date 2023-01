Video: Tyrese Gibson llora desconsolado por su hija y amenaza con dejar Rápidos y Furiosos

Tyrese Gibson, actor que interpreta a Román en Rápidos y Furiosos, no soportó más la situación que está viviendo y publicó un video bastante conmovedor en redes sociales, donde aparece llorando por no poder ver a su hija.

El actor le pide a su esposa no mentir más sobre la supuesta violencia familiar por la que lo acusó, la cual no le permite estar cerca de su hija de 10 años.

"Te estoy dando 13 mil dólares al mes. Qué más quieres de mí, no te odio, Norma. No sé por qué tú sí me odias a mí, pero no puedes despertar un día y decidir acusarme de haber hecho algo que no hice. Y no he podido decir nada porque no me lo han permitido", dice el actor.

En el video subido a su cuenta oficial de Facebook, Gibson dijo que tenía serios problemas financieros, no solo por su expareja, sino por la demora en la grabación de la nueva entrega de Rápidos y Furiosos.

Hace poco se confirmó la realización de un spin-off de Rápidos y furiosos, con Johnson y Jason Statham como protagonistas, priorizándola por sobre la novena entrega de la saga en el calendario de estrenos.

Por esta razón, Gibson aseguró que no continuaría en la siguiente temporada si Dwayne Johnson sigue en el reparto.