Video de Aida Cortés enfureció a sus seguidores debido a su salud: “¡tanto show por eso!”

Aida Cortés ha estado en el ojo del público desde que anunció que estaba pasado por un grave momento de salud. Lo hizo con un comunicado en el que sus familiares mencionaron que tuvo una “inesperada y difícil situación médica que requiere tratamiento especializado”.

Desde entonces la pregunta más frecuente ha sido qué es lo que realmente la afecta, pero ella no ha explicado esto ante el público, no obstante, se ha referido en varias ocasiones a quienes dicen que tiene una enfermedad de transmisión sexual, defendiendo su estilo de vida y negando la condición.

Aida Cortés cirugía

La joven compartió un video en el que habló nuevamente de la enfermedad que se especula que tiene y mencionó que vio comentarios muy fuertes al respecto, por eso explicó: “En estas dos semanas estuve en recuperación, con mis plaquetas muy bajitas porque no quería comer igual y cuidándome lo más que pude para poder tener un cambio en mi físico”.

Esto, mientras que mostró imágenes de ella recostada en su cama y posteriormente dos en las que aparece con fajas postquirúrgicas y mostrando el abdomen, lo que ha encendido la polémica y también enfureció a sus seguidores.

Y es que, a pesar de que no se refirió con exactitud a la condición que la afecta, algunos dicen que pudo derivar de una cirugía estética, mientras que otros están convencidos de que sus problemas de salud fueron, en realidad, una intervención para modificar su apariencia física, puedes ver el video aquí.

Aida Cortés enfureció a quienes se preocuparon por su salud. Foto: Instagram @aidacortes

Lo cierto es que esto no está confirmado, Aida no ha negado o afirmado nada al respecto, pero los mensajes en sus redes no se han hecho esperar: “¿Todo ese show por una lipo?”, “Tanto drama porque se hizo una marcación”, “¡Se realizo una cirugía estética y ya!”, “ ¿Todo fue por una pinche cirugía?”, “Se hizo una lipo y por eso formó tanto show, ¡qué vergüenza!”, “¿Tanto show para al final decir que se operó? Con la salud no se juega”, “Tanto drama por una lipo... que falta de seriedad”.

Aida Cortés niega tener una enfermedad

En una publicación, la creadora de contenido delicado agradeció por los mensajes positivos y de preocupación que recibió, aclaró que la vida le ha enseñado mucho, en especial, que los seres humanos pueden ser vulnerables.

No obstante, también habló de la condición que se especula que tiene: “Algunas personas dicen que puede ser SIDA. Ni tú, ni yo estamos exentos de vivir algo así y es una lucha difícil para quienes lo viven y sus seres queridos. No seamos crueles e indolentes con la desgracia ajena”, explicó.

Adicionalmente, dijo que en su vida han pasado muchas cosas y por eso considera que nadie se va a dar cuenta de lo que realmente ha tenido que superar. Contó que ha puesto todo de sí misma para salir de esta situación.

Finalmente, dio indicios sobre lo que podría estarle pasando y que tuvo un bajón en el sistema inmune y en ese momento aseguró que seguía esperando los resultados de algunos exámenes médicos para determinar cuál era la condición que la afectaba.