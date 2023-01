Victoria Beckham nunca se sintió cómoda en las Spice Girls

Simon Fuller, ex mánager de las Spice Girls , ha revelado que Victoria Beckham nunca se sintió cómoda dentro de la famosa banda y que su verdadera pasión siempre ha sido el mundo de la moda.

"Victoria salió de las Spice Girls, se casó con David Beckham y lanzó su carrera en solitario, pero nunca se sintió a gusto. Incluso en las Spice Girls, se lo pasaba genial, estaba en el grupo más exitoso del mundo durante dos o tres años, pero no estaba cómoda. Cantaba bastante bien, bailaba bastante bien, pero nunca se sintió a gusto", desvelaba el empresario en la gala de los Business Innovation Awards celebrada en Los Ángeles.

Publicidad

Cuando Victoria le confesó su frustración con su carrera como cantante, Simon supo enseguida que entrar en el mundo de la moda es lo que le iba a hacer feliz.

"Cuando las Spice Girls se desintegraron, ella sacó adelante unas canciones en solitario pero no era feliz, me dijo: 'Simon, no quiero seguir haciendo música, ¿qué crees que debería hacer?'. Fue una de esas ocasiones en las que tienes una revelación. Conocía a Victoria desde los 18 años y su pasión siempre había sido la moda. La llamaban la 'Spice pija' porque siempre vestía los mejores vestidos y sabía de todo sobre moda. Le dije: 'Deberías trabajar en la moda. Deberías ser diseñadora'", contaba Simon.

El también productor televisivo ha sido nombrado Emprendedor del Año en los Business Innovation Awards, gracias a su exitosa carrera dentro del mundo de la música, la moda, la televisión y el deporte. Fue representante de la fallecida Amy Winehouse, creó el talent show 'American Idol' y ha sido nombrado por la revista TIME una de las 100 personas más influyentes del año.

Por: Bang Showbiz