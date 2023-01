Victoria Beckham no practica ningún deporte que la obligue a despeinarse

Aunque la diseñadora Victoria Beckham se mantiene en una envidiable forma física a sus 42 años, jamás se le ocurriría participar junto a su íntima amiga Tana Ramsay -mujer del famoso cocinero británico Gordon Ramsay- en una de las carreras de triatlón a las que esta es tan aficionada porque se niega a practicar cualquier tipo de deporte que le obligue a despeinarse.

"Victoria está muy en forma, pero nunca podría convencerla de que participara en un triatlón porque no querría hacer la parte de nadar para no mojarse el pelo. Ella sería la primera en admitirlo", aseguró Tana a la revista Stella.

La amistad de Victoria y Tana se basa en el hecho de que las dos comprenden perfectamente los desafíos y quebraderos de cabeza diarios a los que se enfrenta la otra, ya que ambas son madres de cuatro hijos y mujeres trabajadoras.

"En gran parte somos amigas porque tenemos cuatro niños de la misma edad y unas vidas muy ocupadas. Cuando mejor nos lo pasamos es cuando estamos de vacaciones con nuestras familias: nada elegante o lujoso, sencillamente nos pasamos el día en pantalones cortos y camisetas jugando con nuestros hijos", añadió Tana.

Victoria celebró este domingo su 42 cumpleaños en Los Ángeles junto a su marido David Beckham y sus hijos -Brooklyn (17), Romeo (13), Cruz (11) y Harper(4)-, que se encargaron de "mimarla y malcriarla" en un día tan especial.

"Feliz cumpleaños a esta mujer tan preciosa y apasionada. Espero que pases un día maravilloso y que nos dejes malcriarte porque mereces que te mimen tu marido y tus preciosos hijos. En 42 años has conseguido lograr muchas cosas y tengo la sensación de que no has hecho más que comenzar. Felicidades, te queremos", escribió David en su cuenta de Instagram junto a una foto suya y de Victoria.

