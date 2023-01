¡Vestida y alborotada! Así dejaron a La Tigresa del Oriente

Juana Judith Bustos, mejor conocida en el mundo artístico como La Tigresa del Oriente, iba a contraer matrimonio con Molocho, cantante 46 años menor que ella. No obstante, minutos antes de la ceremonia, el novio se arrepintió de casarse debido a una discusión que había tenido días antes con una periodista y un camarógrafo después de que ellos descubrieran que el hombre vivía con su exnovia y tres hijos, razón por la cual los agredió. La reportera, quien iba a trasmitir el matrimonio en vivo y en directo, se encontró con un nuevo enfrentamiento por marte de Molocho, quien le exigió que retirará la demanda que había puesto en su contra por las agresiones ocasionadas o no habría boda. Acción seguida, y tras la contundente posición de la periodista, el novio le pidió a ella y al camarógrafo que se disculparan públicamente por difamar el nombre de él, sin embargo, esta amenaza tampoco fue aceptada por el equipo periodístico y en respuesta, Molocho salió corriendo. Pese a este desafortunado hecho, La Tigresa del Oriente tomo la situación con calma afirmando que la relación de ellos no era muy estable y que la decisión de casarse tampoco. Finalmente, la cantante salió de la iglesia con un vestido negro en compañía de algunos amigos y familiares que la estaban esperando.

"A mí no me afecta, yo soy una tigresa", fueron las palabras de la peruana al abandonar el altar.

