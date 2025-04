Misa pascual y de resurrección: así puedes verla a través de Caracol Televisión.

Durante la Semana Santa se conmemoran varias tradiciones religiosas que recuerdan la vida de Jesús y todo lo que tuvo que pasar. Cada uno de los días santos tiene sus propias tradiciones y una de las más esperadas sucede el domingo, pues se realiza la misa pascual y de resurrección.

Lee más: Jim Caviezel, Jesús en 'La Pasión de Cristo', tiene tres hijos adoptados: conócelos

Ver la Misa pascual y de resurrección

Quienes no puedan o no tengan la facilidad de acercarse a una iglesia no tendrán que preocuparse, pues a través de Caracol Televisión se transmitirá y los que estén interesados podrán sintonizarnos este 20 de abril con la emisión de la eucaristía, esta será transmitida desde las 6:45 a.m. hasta las 9:00 a.m.

Publicidad

Después de la ceremonia religiosa, los interesados podrán seguir conectados con la pantalla chica para ver las Historias Animadas de la Biblia, que terminarán a las 10:30 de la mañana para darle paso a Pura Diversión y posteriormente a Noticias Caracol.

Lee más: Así luce el protagonista de 'José, los sueños del faraón' 30 años después

Publicidad

Cuándo regresan las novelas a Caracol Televisión

Una vez culminada la Semana Santa el próximo 21 de abril, después del Domingo de Pascua, los seguidores del canal podrán volver a disfrutar de sus series y novelas favoritas, así como también del concurso musical Yo Me Llamo que se encuentra en una de las etapas más emocionantes gracias a la participación de los Minis en el Templo de la Imitación, quienes son asesorados por los grandes para deslumbrar a Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni con su derroche de talento.

Asimismo, podrán conocer qué les depara a Andrés, Rosmery, Brayan y Fernanda en su viaje a Cartagena a propósito de la consolidación de la nueva empresa y la luna de miel en la producción Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

Lee más: 'La Pasión de Cristo' será transmitida por Caracol Televisión: mira la fecha y hora

Publicidad

En Caracol Televisión la Semana Santa también se siente. Conéctate con la señal en vivo y disfruta de los programas que hemos preparado especialmente para que te entretengas en esta época de reflexión y recogimiento.