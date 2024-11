¿Renunciará a su título? Valentina Tafur hizo importante anuncio tras Concurso Nacional de Belleza

El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo el Concurso Nacional de Belleza , donde 31 candidatas lo entregaron todo con la esperanza de convertirse en la nueva Señorita Colombia y este evento llamó la atención por varias razones. No es un secreto que eran muchos los que tenían entre sus favoritas a Valentina Tafur , hermana de Gabriela Tafur, quien finalmente fue nombrada como segunda princesa.

Tras la coronación de Catalina Duque como la nueva soberana de los colombianos, en la tarima se dio un emotivo encuentro entre las hermanas Tafur, quienes se dieron un tierno abrazo e incluso derramaron algunas lágrimas. Adicionalmente, la exanfitriona del Desafío The Box 2023 le dio palabras de consuelo y apoyo.

¿Valentina Tafur renunció a su título tras el Concurso Nacional de Belleza?

El lunes 11 de noviembre, Valentina, quien es socióloga y relacionista pública, utilizó sus redes sociales para realizar un importante anuncio, pues no había hecho publicaciones ni en su feed ni en sus historias. En su post, aclaró lo que aparentemente fue un rumor que estuvo circulando durante varias horas sobre su título por haber quedado en el top 5.

"Quiero anunciar que no he renunciado a mi título como segunda princesa nacional. Me estoy recuperando de una descompensación, deshidratación, una hipoglucemia severa debido al trajín de los últimos días", explicó la caleña, dando así un reporte sobre su estado de salud.

Tafur agregó: "No veo la hora de estar al 100% para poder continuar con mis responsabilidades en el Concurso Nacional de Belleza. Es un honor para mí hacer parte de la corte real de estos 90 años de cultura y tradición. Gracias por tanto amor y cariño de siempre".

Quién es Valentina Tafur

Valentina es una socióloga que también tuvo la oportunidad de estudiar Relaciones Públicas en la Universidad Loras College en Iowa, Estados Unidos. Su pasión por las cámaras la llevó a cursar una especialización en medios audiovisuales.

Con tan solo 25 años y siendo la menor de la casa, Tafur se ha abierto camino en las plataformas digitales, pues cuenta con más de 70 mil seguidores que constantemente interactúan con su contenido, en donde comparte su estilo de vida, viajes y los momentos con su familia.

Durante los eventos preliminares del certamen, Valentina llamó particularmente la atención gracias a su atlética figura . A esto se le sumó el hecho de que posó para varias sesiones fotográficas con su cabello rizado al natural, probando así que la belleza puede manifestarse de diferentes maneras y que se siente segura de sí misma.